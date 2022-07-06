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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:11

balıkçıların ağına takıldı! Derin mavinin en korkutucu canlıları

Dünya bağrında keşfedilmemiş binlerce hazine ve canlı saklıyor. Okyanus ve denizden çıkan canlılar ise insanlığı bir hayli hayrete düşürüyor. İşte Rus balıkçının ağına takılan ilginç deniz canlıları.

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