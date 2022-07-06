balıkçıların ağına takıldı! Derin mavinin en korkutucu canlıları

Rusya'nın Murmansk şehrinde yaşayan ve balıkçılık yapan Roman Fedortsov, yakaladığı değişik deniz canlılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
Roman Fedortsov, Kuzey Kutbu'ndaki buzsuz tek limana sahip olan Rusya'nın Murmansk kentinde bir balıkçı teknesinde çalışıyor.
Fedortsov, 2016 yılında ağına takılan ilginç canlıların fotoğraflarını çekerek kişisel Twitter ve Instagram hesapları üzerinden paylaşmaya başladı.
Balıkçının bulduğu canlıların çoğu okyanusun ışık görmeyen mezopelajik bölgesinde yaşıyor. Ağına yanlışlıkla daha önce nadir rastlanmış sayısız canlıyı gözler önüne seren Fedortsov, takipçilerini şaşkına çeviriyor.
Hatta sosyal medya kullanıcıları balıkçının bulduğu deniz canlıların 'bu dünyaya ait olamayacağını' ileri sürüyor.
Roman Fedortsov'un yaptığı paylaşımları ürpertici olsa da kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor.
Derin su balıkçısı Federtsov, yakaladığı değişik deniz canlılılarını fotoğraflayarak takipçileri ile paylaşmaya devam edeceğini belirtiyor.