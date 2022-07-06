balıkçıların ağına takıldı! Derin mavinin en korkutucu canlıları

Roman Fedortsov, Kuzey Kutbu'ndaki buzsuz tek limana sahip olan Rusya'nın Murmansk kentinde bir balıkçı teknesinde çalışıyor.

Rus balıkçının Twitter ve Instagram hesabında yaklaşık 600 bin takipçisi bulunuyor.

Hatta sosyal medya kullanıcıları balıkçının bulduğu deniz canlıların 'bu dünyaya ait olamayacağını' ileri sürüyor.

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Roman Fedortsov'un yaptığı paylaşımları ürpertici olsa da kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görüyor.