Balık tutmaya giden gençler dağda mahsur kaldı! Jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

Bursa'da balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu.





Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Önal, Efe Tosun ve Burak Yeşilkaya isimli 3 genç balık tutmak için Nilüfer Çayı'na gitti.