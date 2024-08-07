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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2024 Çarşamba 09:47

Balık tutmaya giden gençler dağda mahsur kaldı! Jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

Bursa'da balık tutmaya giden 3 genç, dağlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençler yardım istedi. Harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, gençleri kurtardı.

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