Balık tutmaya giden gençler dağda mahsur kaldı! Jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

<p>Bursa'da balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu.</p><p><br></p><p>Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Önal, Efe Tosun ve Burak Yeşilkaya isimli 3 genç balık tutmak için Nilüfer Çayı'na gitti. </p><br><p>Gittikleri yerden geri dönemeyeceklerini anlayan gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.</p><br><p>Gençlerin kaybolduğu yere jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.</p><br><p>2 saatlik bir arama sonucu gençler bulunarak ailelerine teslim edildi.</p><br>