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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 16:07

Balık sezonu sona erdi! Av yasağı başladı

Balık sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için tüm denizlerde sona erdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2022-2023 su ürünleri avcılık sezon başlangıcı olan 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 587 bin 310 TL idari para cezası kararı uygulanmış, yaklaşık 36 bin 922 ton su ürününe el konulmuştur” dedi.

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