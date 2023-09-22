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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 11:44

Balı 'taş'tan çıkarıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dedesinden öğrendiği yöntemlerle arıcılık yapan Şakir Cırık, geçimini arıların kaya kovuklarına yaptığı balı satarak sağlıyor.

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