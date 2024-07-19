  • $33,0606
  • 36,0291
  • 2553.33
  • 11152.5

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 16:27

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır devrildi! Aynı yerde daha önce 4 kişi hayatını kaybetmişti

Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı.