Bakımı en kolay olan 10 hayvan! Listede bakın hangileri var

Ginepig
Ginepig (Gine domuzu), hayvanları seven ancak kedi ve köpek gibi sosyal canlılarla ilgilenmek için fazla zamanı olmayan kişiler için kolay bir evcil hayvandır.
2. Hamsterlar
Bu küçük tüy yumakları, yiyecek, su ve biraz sevgi gerektiren, bakımı kolay doğalarıyla en az bakım gerektiren evcil hayvanlardan bazılarıdır.
3. Betta Balığı
Betta balıkları tuzlu su balıklarıyla aynı cam tanka ihtiyaç duyar, ancak tatlı su balığı olduklarından çok daha az bakıma ihtiyaç duyarlar.
4. Şinşillalar
Bu az bakım gerektiren evcil hayvan pelet mama yer, temiz su içer ve meşhur yumuşak tüylerini korumak için sadece iyi havalandırılan bir kafese ve ara sıra toz banyosuna ihtiyaç duyar.
5. Kaplumbağalar
Boyalı kaplumbağa en popüler amfibi evcil hayvan türlerinden biridir ve belki de bu listede evcil hayvan sahibinden daha uzun yaşayabilen tek hayvandır.
6. Mısır Yılanları
Mısır yılanı, geniş bir tankta barındırma, uygun yaşam koşulları ve düzenli yiyecek temini dışında minimum dikkat gerektiren harika başlangıç evcil hayvanlarından bir diğeridir.
Çoğunlukla geceleri yaşayan bu hayvanlar oldukça uysaldır ve ara sıra kucaklanmayı severler. Sadece mısır yılanının evinize kaçmasına izin vermeyin.
7. Leopar Gekolar
Bir leopar geko sosyal olabilir, ancak genellikle kendi halinde yaşar. Çok fazla alana ihtiyaç duymazlar ve canlı böcekler, süper solucanlar ve diğer kıvrımlı yiyecekleri yeme istekleri dışında, leopar gekoların bakımı çoğu evcil hayvana kıyasla nispeten kolaydır.
8. Kuşlar
Muhabbet kuşları, papağanlar, kanaryalar, muhabbet kuşları ve ispinozlar nesiller boyunca dünyanın seçkinlerinin favori evcil hayvanları olmuştur. Onları diğer evcil hayvanlardan korumak için temiz bir kafese, temiz içme için düzenli olarak değiştirilen taze suya ve vahşi doğadaki diğer hayvanlardan korunabilecekleri güvenli bir ortama ihtiyaç duyarlar.
9. Hermit Yengeçleri
Münzevi yengeçler gibi deniz canlıları, ilk kez evcil hayvan sahibi olmayı denemek isteyen kişiler için harika evcil hayvanlar olabilir. Bu kabuklular yüksek nemli büyük bir tanka, serinlemek için mini bir tuzlu su havuzuna ve mükemmel bir konaklama yeri bulmak için birkaç küçük kabuk yuvasına ihtiyaç duyarlar.
10. Deniz Maymunları (Salamura Karides)
Çok az veya hiç ilgi gerektirmeyen bir evcil hayvan arıyorsanız, ilk deniz maymunu koloninizi kurmanın zamanı gelmiş olabilir. Küçük bir tank sağlayın, yeterli su sıcaklığını koruyun ve bu listedeki en az bakım gerektiren hayvan için günlük bir yemlik kurun (yine de muhtemelen en az sevecen olanıdır).