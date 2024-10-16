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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:10

Bakımı en kolay olan 10 hayvan! Listede bakın hangileri var

Hayvanları seven ancak kedi ve köpek gibi sosyal canlılarla ilgilenmek için fazla zamanı olmayanlar için bakımı kolay 10 hayvanı siler için derledik