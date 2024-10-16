Bakımı en kolay olan 10 hayvan! Listede bakın hangileri var

10. Deniz Maymunları (Salamura Karides)

Çok az veya hiç ilgi gerektirmeyen bir evcil hayvan arıyorsanız, ilk deniz maymunu koloninizi kurmanın zamanı gelmiş olabilir. Küçük bir tank sağlayın, yeterli su sıcaklığını koruyun ve bu listedeki en az bakım gerektiren hayvan için günlük bir yemlik kurun (yine de muhtemelen en az sevecen olanıdır).