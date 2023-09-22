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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 19:28

Bakan Tunç'un katılımıyla renkli görüntüler kaydedildi: 13. Diyarbakır Karpuz Festivali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Karpuz Festivali'ne katıldı.

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