Bakan Tunç'un katılımıyla renkli görüntüler kaydedildi: 13. Diyarbakır Karpuz Festivali

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Bakan Tunç, kentteki temasları kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır karpuzunun tanıtılması amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Karpuz Festivali"ne katıldı.

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Festival kapsamında Keçi Burcu önünden başlayan kortej yürüyüşüne de katılan Tunç, Vali Ali İhsan Su, Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Hasan Yılmaz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, kurumların temsilcileri ve vatandaşlarla Dağkapı Meydanı'na kadar yürüdü.

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Burada kurumlar tarafından açılan stantları gezen Tunç'a Diyarbakır kadayıfı, içli köfte ve karpuz ikram edildi.

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Çocuklar arasında yapılan karpuz yeme ve yuvarlama yarışmasını da izleyen Tunç, bu yıl kentte en çok Diyarbakır karpuzu yetiştiren üretici Adil Aydın'a hediye çeki verdi.

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Karpuz festivaline ilişkin oluşturulan platform önünde hatıra fotoğraf çektiren Tunç, etkinliğe katılan vatandaşlarla görüştü.

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