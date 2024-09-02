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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2024 Pazartesi 15:48

Bakan Ersoy dalış yaptı! Dünyanın en eski ticaret gemisi batığı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 'dünyanın en eski ticaret gemisi batığı' olarak nitelenen Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'na ve su altı lahitlerin keşfedildiği noktalara dalış gerçekleştirdi.