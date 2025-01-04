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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2025 Cumartesi 11:43 |

Bahçelievler'de İETT otobüsü reklam panosuna çarptı! Yolcularda ve şoförlerde yaralanan olmadı

Bahçelievler'de D-100 Karayolunda İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğini devirdi ardından da reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada yolcularda ve şoförlerde yaralanma olmazken yolda bir süre trafik oluştu.

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