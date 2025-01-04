Bahçelievler'de İETT otobüsü reklam panosuna çarptı! Yolcularda ve şoförlerde yaralanan olmadı

Otobüsün arkasında olan hafif ticari araç da duramayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada şans eseri yolcular ve şoförlerden yaralanan olmadı. 2 araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle Yan yol Sefaköy istikametinden bir süre trafik oluştu.