Bahçelievler'de İETT otobüsü reklam panosuna çarptı! Yolcularda ve şoförlerde yaralanan olmadı
Bahçelievler'de D-100 Karayolunda İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğini devirdi ardından da reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada yolcularda ve şoförlerde yaralanma olmazken yolda bir süre trafik oluştu.
Kaza, D-100 Karayolu Bahçelievler mevki Sefaköy istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
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98AB Atakent Bakırköy hattında çalışan Gülcemal Yılmaz idaresindeki İETT otobüsüyle yan yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Otobüs yolda savrularak önce aydınlatma direğini devirdi, ardından kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi.
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Otobüsün arkasında olan hafif ticari araç da duramayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada şans eseri yolcular ve şoförlerden yaralanan olmadı. 2 araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle Yan yol Sefaköy istikametinden bir süre trafik oluştu.