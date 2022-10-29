  • $18,5812
  • 18,5437
  • 982.721
  • 3878.98

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:43

Bahçe kazısında şans eseri bulundu! Bolu'da heyecanlandıran keşif

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.