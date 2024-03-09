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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 14:17

Bağcılar'da döviz bürosunda soygun! İşte o anlar

İstanbul Bağcılar'da bir döviz satış bürosuna girerek silahla tehdit edip bankonun üzerinde bulunan paraları alarak kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler cezaevine gönderilerek tutuklandı.

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