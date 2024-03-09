Bağcılar'da döviz bürosunda soygun! İşte o anlar

Bağcılar'da döviz satış bürosuna gelen iki kişi bir anda silahlarını çıkardı.

Şüpheliler Hasan Ali D. (23) ve Eyüp A. (24) gözaltına alındı.

Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Soygun anının iş yeri kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin içeri girdikten hemen sonra silahlarını çektikleri ardından birkaç dakika içinde bankonun üzerinde bulunan paraları alarak kaçtıkları anlar yer aldı.

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Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Hasan Ali D.'nin daha önceden 6 suç kaydı bulunduğu ve silahla tehdit suçlamasıyla polis tarafından arandığı ortaya çıktı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.