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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:36

Babasının silahla rehin aldığı 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Ankara'da babası tarafından silahla rehin alınan 7 yaşındaki çocuk, düzenlenen operasyonla 12 saatin sonunda kurtarıldı.

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