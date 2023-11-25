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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:41

Babasının ismini, yeni keşfettiği türle yaşatacak! Bilim literatürüne kazandırdı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, 13 yıl önce kaybettiği babasının ismini, yeni keşfettiği sümbül türüyle yaşatacak.

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