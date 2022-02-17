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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:26

Babasından öğrendi! 55 yıldır aralıksız devam ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, babasından devraldığı tenekecilik mesleğini sürdüren Bünyamin Tüfekçi (68), 55 yıldır aynı dükkanda saca şekil veriyor.

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