Babasından öğrendi! 55 yıldır aralıksız devam ediyor

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Kadirli şehir merkezinde 80 metrekarelik dükkanında tenekeciliği sürdüren Tüfekçi, el emeğiyle sac işleyerek yaptığı semaver, mangal, soba, soba borusu ve fıçıları satarak geçimini sağlıyor.

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Babasının yanında 13 yaşındayken çırak olarak teneke işlemeyi öğrenen Tüfekçi, teknolojinin gelişmesi ve fabrikasyon ürünlere rağbetin artmasıyla gözden düşen mesleğini sağlığı yettiğince yaşatmak istiyor.

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Tüfekçi, AA muhabirine, 13 yaşında başladığı baba mesleğini, teknolojinin gelişmesine rağmen geleneksel yöntemlerle devam ettirdiğini söyledi.

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Yaptığı işi çok sevdiğini ve yaşamının sonuna kadar devam ettirmek istediğini aktaran Tüfekçi, "İlkokuldan sonra babamın yanında işe başladım.

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Babamın yanında o zamanlar beraber çalıştığım 4 kişi iş sahibi oldu, dükkan açtı. Babam da bu mesleği devam ettirmemi isterdi.

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Ankara'ya gittiğinde rahatsızlanınca mesleği devam ettirmek bize kaldı. Biz de bu işi sevdiğimiz için yapmaya başladık." dedi.

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Tenekecilik mesleğinin giderek yok olduğunu ve kendisi gibi birkaç kişinin hayatta tutmaya çalıştığını ifade eden Tüfekçi, "Eskiden işçi çoktu. Şimdi ise iş var, işçi yok.

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Babası çocuğunu getirirdi, 'eti senin kemiği benim' derdi. Mesleği öğrensin, karnı doysun, karnı doyurursan yeterli diyorlardı. Ama şimdi yok. Çalıştıracak kimse bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Okumakta zorlanan çocukların ailelerine, onları bir mesleğe yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulunan Tüfekçi, "Ailelere tavsiyem, çocuklarına sahip çıksınlar, ilgilensinler. Okumuyorsa en azından bir mesleği sevdirsinler, yönlendirsinler.

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Kuaförlük, berberlik, kaportacılık veya tornacılık mesleği gibi. Neyi seviyorsa onu yapsınlar.

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Allah'a şükür baba mesleği ile 2 çocuğumu okuttum, kendilerini kurtardılar. Ama herkesin çocuğu kurtulsun. Boş gezmesinler." diye konuştu.

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