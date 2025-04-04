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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2025 Cuma 13:30 |

Babasından devraldığı hobisi mesleği oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Sercan Morcu, çocukluk yıllarında babasından edindiği antikacılık ve koleksiyon merakını zamanla bir mesleğe dönüştürdü.

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