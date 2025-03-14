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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 11:36 |

Baba-oğul cerrahlar! Aynı hastanede hayat kurtarıyorlar

Türkiye'de 1993'te ilk kapalı kalın bağırsak ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu ile ailede 3. kuşak doktor olan oğlu Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, aynı hastanede ameliyatlara girip hayat kurtarıyor.

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