Baba-oğul cerrahlar! Aynı hastanede hayat kurtarıyorlar

Kapalı ameliyatlara öncülük etti





Prof. Dr. Eyüboğlu, "Doçentliğim sıralarında laparoskopik cerrahi denen bir akım başladı. Kapalı ameliyat bunlar, kansız ameliyat diye bilinen ameliyatlar. Bizi çok heyecanlandırdı. Bu benim çok ilgi alanıma girdi. O dönemde çok hızlı bir şekilde yurt dışında birkaç yerde bulunduk. Onların eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de de laparoskopi cerrahi yapmaya başladım. Türkiye'deki ilk kapalı, yani laparoskopik kalın bağırsak ameliyatını 1993'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdim. İsviçre'de bir workshopa da katılmıştım. Döner dönmez Türkiye'de de ilk kez laparoskopik cerrahi tedavisini reflü hastalığında gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.





Yaklaşık 10 yıldır sindirim sistemi cerrahisiyle uğraştığını kaydeden Eyüboğlu, "Bunların birçoğunu da kanser cerrahisi alıyor. Sindirim sistemi kanserleri cerrahisinde özellikle ileri kanser vakalarında uyguladığımız birtakım yöntemler var. Eğer uygun hastaysa, bunlara hem yaşam kalitesini hem de hayat beklentilerini uzatacak ameliyatlar yapıp hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.