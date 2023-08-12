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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:01

Babanın gözünden alınan doku oğluna ışık oldu! Evladını ilk kez görme şansına erişti

Lavabo açıcının yüzüne sıçraması sonucu bir gözünü tamamen yitiren, diğer gözünde de görme yetisi büyük ölçüde kaybolan İbrahim Kösem, babasının gözünden alınan dokunun laboratuvar ortamında geliştirilmesiyle elde edilen kök hücre sayesinde 3 ay önce doğan evladını ilk kez görme şansına erişti.

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