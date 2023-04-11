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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:36

Baba oğul, film sahnelerine 'diorama'yla yeniden hayat verdi

Murat Can ve 16 yaşındaki oğlu Ediz Can, bir anın üç boyutlu modellenmesi olarak tanımlanan 'diorama' sanatıyla, bilim kurgu, aksiyon, korku filmleri ile video oyunları sahnelerinin yanı sıra milli savunma sanayi ürünlerinin arasında bulunduğu 3 bini aşkın maket yaptı.

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