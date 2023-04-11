Baba oğul, film sahnelerine 'diorama'yla yeniden hayat verdi

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Ankara'da, bir anın üç boyutlu modellenmesi olarak tanımlanan "diorama" sanatını icra eden baba oğul evlerini maketlerle donattı.

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Diorama adı verilen gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi çalışmaları yapan 43 yaşındaki Murat Can, oğlu 16 yaşındaki Ediz Can'ın ders çalışmasını teşvik etmek amacıyla 8 yıl önce bir maket hediye ettiğini, oğlunun maketlere ilgi duyması üzerine birlikte diorama sanatını araştırmaya başladıklarını söyledi.

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Bu sanat hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Can, evlerinin bir odasını atölye haline getirdiklerini ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti.

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8 yılda 3 binin üzerinde maket yaptıklarını dile getiren Can, bu sanatı oğluyla icra ederek ortak paylaşımda bulunduklarını, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.

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Murat Can, çalışmaya başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin, "Oyuncakla mı oynuyorsun?", "Ne gerek var" gibi tepkiler verdiğini ancak şu anda aynı kişilerin kendilerinden maket yapmalarını istediğini aktardı.

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Bir maketin tamamlanmasının ortalama 30 gün sürdüğünü ve milli savunma sanayi ürünlerini de yaptıklarını kaydeden Can, "Milli muharip uçak var, çalıştığım yerde idarecimden aldım. Onu uçarken yapmak istedim ve yaptım. Piste çıkmadan önce yapmıştım onu. Bayraktar'ı yaptım, bir düşman unsuruna atış yaparken onu canlandırdım. Arka tarafta Bayraktar'ın kontrol ünitelerini yaptım. Milli bir şeyleri yapmak daha da onur verici hoşuma giden şeyler" diye konuştu.

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ODASININ HER KÖŞESİNDE BİR FİLM SAHNESİNİN MAKETİ VAR

Babasıyla evlerindeki atölyede çalışan Ediz Can da genellikle film sahneleri üzerine yoğunlaştığını, maket yapımından mutluluk duyduğunu ifade etti.

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Odasının her köşesinde, bilim kurgu, aksiyon ve korku filmleri ile video oyunlarından bazı sahnelerin maketi bulunan Ediz Can, sosyal medyada "Diorama Sanat" hesabından maketlerin yapım süreçlerine ilişkin paylaşımlar yaptıklarını da dile getirdi.

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