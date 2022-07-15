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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:48

Ayvalık'ta şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı saatte 75 ile 90 kilometre arasında esen şiddetli rüzgar koylarda bulunan balıkçı tekneleri ve sandalları batırdı.

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