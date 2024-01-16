  • $30,1065
  • 32,7999
  • 1972.56
  • 8034.59

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 15:04

Ayvalık'ta sağanak su baskınlarına neden oldu! Midibüste mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, yolda kalan midibüsteki vatandaşlar tahliye edildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.