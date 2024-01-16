Ayvalık'ta sağanak su baskınlarına neden oldu! Midibüste mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

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Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.