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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 14:26

Ayvalık açıklarında 131 düzensiz göçmen yakalandı! Cunda Adası'na getirildiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 131 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

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