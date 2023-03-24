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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 13:15

Aynı sokakta iki dakika farkla iftar açıyorlar! Karadeniz fıkrası gibi mahalle

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor. Bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

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