Aynı sokakta iki dakika farkla iftar açıyorlar! Karadeniz fıkrası gibi mahalle

1 / 10

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde oturanlar, kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını ikişer dakika farkla açıyor.

2 / 10

Bir adımla farklı ile geçen mahalleliler, bölgede iki cami olduğundan dolayı kimi zaman ezan sesleri karışsa da bu duruma artık alıştıklarını belirtiyor.

3 / 10

7 metre genişliğindeki yol sınırı belirliyor

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.

4 / 10

Yaklaşık 85 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a ait iken, diğer tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.

5 / 10

Camilerden ezan sesleri 2 dakika arayla yükseliyor

Samsun ve Ordu'nun mahallesinde 100 metre arayla bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşularını aramak istediklerinde şehirlerarası kodu girmek zorunda kalan mahalleliler, iftarlarını da ikişer dakika farkla açıyor.

6 / 10

"İnsanlar burayı merak ediyorlar"

Samsun'un Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla "Yolun ortası tam sınır. Ben Ordu'nun İkizce ilçesi nüfusuna kayıtlıyım ama eşim Samsunlu, böylelikle her iki tarafta akrabam var. Telefon aramalarında kodları çevirmek zorunda kalıyoruz ama bizlerin arasında hiçbir sıkıntı yok, aramızda ayrı yok. Almanya'dan merak edip buraya gelen oldu. Bazı insanlar merak ediyorlar, sınırın bu şekilde olduğuna şaşırıyorlar" şeklinde konuştu.

7 / 10



8 / 10



9 / 10

