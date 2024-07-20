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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:23

Aydın'ın ilk yerleşim yeri! Gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve kentin ilk yerleşim yerlerinden olduğu tahmin edilen Deştepe Höyüğü, etrafında yükselen binaların arasından gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

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