Aydın'ın ilk yerleşim yeri! Gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Höyüğün, Çine'de bulunan Tepecik Höyüğü gibi Kalkolitik döneme kadar uzandığı da tahmin edilirken, tarih sevdalısı vatandaşlar da bölgenin sahip çıkılarak yüzey araştırmaları yapılmasını istiyor. Efeler'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nden de daha eski bir tarihe sahip olduğu öngörülen höyüğün, panoramik görüntüsü de güzel bir manzara sunuyor. Günümüzde höyüğün korunaksız ve bakımsız durumda olduğuna dikkat çeken tarihseverler, yetkililere seslenerek bölgenin koruma altına alınmasını da istiyor.