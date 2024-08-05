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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:24

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde bulundu! Yaklaşık bin yıllık

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nde yaklaşık bin yıllık 47 mezar bulundu.