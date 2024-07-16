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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 17:15

Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarptı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.