Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarptı! Kazada 1 kişi hayatını kaybetti

<p>Akdeniz Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.</p><br><p>Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.</p><br><p>Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.</p><br><p>Olayda ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.</p><br><p>Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.</p><br>