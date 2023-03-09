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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 17:32

Aydın'da heyecanlandıran keşif! Tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülüyor

Aydın Latmos'ta yapılan araştırmalar sonunda tarih öncesi döneme ait olduğu düşünülen ve kayıtlarda olmayan yeni figürlerin olduğu kaya resimleri bulundu.

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