Ayasofya'ya Seymen geliyor

'Uzun tüylü kedilerin atası' kabul edilen Ankara kedisi, Ayasofya'dan kaybolan Kılıç'ın yerine gönderilecek.
'Uzun tüylü kedilerin atası' kabul edilen Ankara kedisi, saraylardan sonra şimdi de Ayasofya'ya ikinci kere "patilerini" basacak.
Pursaklar Belediyesi bünyesindeki kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşayan 'Gli' isimli kediye arkadaş olması için 2020 yılında merkezden "Kılıç" isminde bir Ankara kedisi gönderdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Gli bir süre sonra yaşı gereği vefat etti. Kılıç da geçen yıl kayboldu, akıbetini öğrenemedik.
Herhangi bir çalınma veya ortadan kaybolma vakasına karşı da üzerine dijital kimliklendirme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine işlenen mikroçip takıldı.