Ayasofya'ya Seymen geliyor

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'Uzun tüylü kedilerin atası' kabul edilen Ankara kedisi, Ayasofya'dan kaybolan Kılıç'ın yerine gönderilecek.

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'Uzun tüylü kedilerin atası' kabul edilen Ankara kedisi, saraylardan sonra şimdi de Ayasofya'ya ikinci kere "patilerini" basacak.

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Pursaklar Belediyesi bünyesindeki kedi yetiştiricisi Ayşegül Korkmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşayan 'Gli' isimli kediye arkadaş olması için 2020 yılında merkezden "Kılıç" isminde bir Ankara kedisi gönderdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

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"Gli bir süre sonra yaşı gereği vefat etti. Kılıç da geçen yıl kayboldu, akıbetini öğrenemedik.

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Şimdi de Kılıç'ın torunu Seymen'i Ayasofya'ya göndermeyi planlıyoruz.

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Herhangi bir çalınma veya ortadan kaybolma vakasına karşı da üzerine dijital kimliklendirme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine işlenen mikroçip takıldı.

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Böylelikle bulunduğu yerde bize ait ve bizim tesisimizden çıkma olduğu anlaşılacak."

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Gli, 7 Kasım 2020'de yaşlılığa bağlı olarak öldü.

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