  • $27,0345
  • 29,7186
  • 1677.94
  • 7406.82

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:45

Ayasofya'ya Seymen geliyor

‘Uzun tüylü kedilerin atası' kabul edilen Ankara kedisi, Ayasofya'dan kaybolan Kılıç'ın yerine gönderilecek.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.