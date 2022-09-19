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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 11:55

Avcılar'da heyecanlandıran keşif! Bin 500 yıllık

İstanbul Avcılar'daki Bathonea antik liman kenti kazılarında bin 500 yıllık çocuk mezarı bulundu. Küçük mezarda bir kıza ait olduğu değerlendirilen bilezik ve çıngırak da gün yüzüne çıktı.

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