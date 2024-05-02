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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 13:26

Atlı jandarma timi sınır hattındaki arazilerde devriyede

Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı tim, yasa dışı geçişleri ve kaçakçılık olaylarını önlemek için İran sınırında araçların giremediği arazilerde devriye görevi icra ediyor.

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