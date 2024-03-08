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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2024 Cuma 10:23

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Evinde kanlar içinde yerde bulundu

Ataşehir'de bir apartmanın ikinci katındaki bir dairede bir kadın cesedi bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından Rukiye Angi isimli kadının öldüğü belirledi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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