Atalarından miras kalan zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor! Sabır ve ince ustalıkla göz kamaştıran ürünler

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Uzun yıllardır Gazze'de mütevazı bir atölyede bambu bitkisini ev, bahçe mobilyaları ve dekoratif ürünlere dönüştüren Halef ve çalışanlarının, sabır ve ince ustalıkla ortaya çıkardıkları ürünler göz kamaştırıyor.

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Yaptıkları üretimle ilgili AA muhabirine bilgi veren usta Usame el-Mazlum, sert olan bambu bitkisini ateşle ısıttıktan sonra soğutmak ve bükülmelerini sağlamak için hızla su dolu plastik bir kaba bıraktığını anlatıyor.

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Mazlum, zahmetine rağmen yok olmaya yüz tutmuş zanaatı ayakta tutmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

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50'li yaşlarındaki meslektaşı Cihad Alvan da sandalye yapmak için tüm parçaları oluşturmayı bitirir bitirmez, hasır ve küçük demir iğneler kullanarak bunları ayrıntılı şekilde bir araya getirerek, sabitliyor.

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Ustalar, bu işlemlerin ardından son olarak uygun ve parlak bir renge boyadıkları ürünlerini satışa sunuyor.

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Bambu atölyeleri zamanla azaldı

Filistin resmi ajansı WAFA, tarih belirtmeksizin, yıllar önce Filistinlilerin, Gazze kentinde yaklaşık 12, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Cala kasabasında ise bir bambu atölyesi açtığını aktarıyor.

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Ancak İsrail'in Gazze'ye yıllardır uyguladığı abluka, vatandaşların satın alma gücünü etkileyen kötü ekonomik koşulların yanı sıra plastik ve modern mobilyaların yaygınlaşması gibi çeşitli nedenlerle söz konusu atölyelerin azaldığı aktarılıyor.

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Ata mirası

Atölye sahibi 48 yaşındaki Tarık Halef de yaptığı açıklamada, zanaatı dedeleri ve babasından devraldığını belirterek, bu eski mirası koruyan az sayıdaki aileden biri olduklarını vurguladı.

İktisadi ve İdari Bilimler alanında lisans derecesine sahip Halef, ata mesleğinin varlığını ve ekonomik değişimler karşısında kararlılığını korumak için gereken her şeyi yaptığını söyledi.

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Okul zamanında boş vakitlerini bambu mobilya yapmayı öğrenerek geçirdiği için bu mesleğe onlarca yıl önce katıldığını ifade eden Halef, "Okul zamanında başladığım bu meslekte her zaman kendimi geliştiriyorum. Ürünlere farklı bir kalite ve güzel bir şekil vermek için yeni tip mobilyalar üretmeyi ve üzerlerinde değişiklikler yapmayı öğrendim." dedi.

Halef, büyüklerinin, bu zanaatı 1929'da Kudüs'teki bir yetim okuluna gittiklerinde uygulamaya başladıklarını, burada bir dizi el işi öğrendiklerini ve bambu alanında ustalaştıklarını aktardı.

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Ailesinin, Filistinlilerin 1948 yılında yaşanan Nekbe olarak isimlendirdikleri "Büyük Felaket" sırasında ise Yafa kentinden Gazze'ye göç etmek zorunda kaldığını kaydeden Halef, dedelerinin başta evlerine ve işlerine geri dönebileceklerini, geçici olarak Gazze'de kaldıklarını düşündüğünü aktardı.

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İşsiz geçirdikleri uzun bir bekleyişin ardından 1952 yılında Gazze'de bambu mobilya üretimi için bir atölye açtıklarını belirten Halef, ailenin 3 nesil boyu devam eden bambu üretim yolculuğunun da bu zamanlarda başladığını ifade etti.

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Karşılaşılan zorluklar

Gazze'de ekonomik durumun bozulmasından dolayı bambu üretiminde karşılaşılan zorluklardan söz eden Halef, Afrika'nın doğusundaki ormanlardan elde edilen ahşapların ömrünün 15-20 yıl olduğunu, 10 yıl öncesine göre de fiyatının 3 kat arttığını söyledi.

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Fiyat artışını ihracatçı ülkelerin yaptığını aktaran Halef, bu ülkelerin artık ahşap ve hammadde yerine bambudan yapılan ürünleri ihraç ettiğini kaydetti.

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Nakliye fiyatlarının da artmasıyla ahşabın Gazze'ye ulaşımının hayli külfetli hale geldiğini belirten Halef, bu nedenle ürettikleri ürünlerin, Gazze'deki ekonomik durum nedeniyle zorlanan Filistinlilere pahalı geldiğini ve plastiğe yöneldiklerini dile getirdi.

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Gazze'de günlük 8 saatten fazla olan elektrik kesintilerinin de üretim önündeki engellerden olduğunu kaydeden Halef, atölyenin mevcut üretim kapasitesinin, birikmiş krizler nedeniyle toplam işletme kapasitesinin yaklaşık yüzde 10-12'sini oluşturduğunu, bunun da işçi sayısını azaltmalarına neden olduğunu aktardı.

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Halef, yaşadıkları sıkıntılara rağmen ahşap mobilya üretimini sürdürdüklerini, ürünleri işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail tarafına sattıklarını ifade etti.

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İsrail'in Gazze ablukası

İsrail'in 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.