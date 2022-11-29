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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 13:31

Atalarından miras kalan zanaatı ayakta tutmaya çalışıyor! Sabır ve ince ustalıkla göz kamaştıran ürünler

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Tarık Halef, dedelerinden kalan bambu mobilyacılık mesleğini olumsuz ekonomik koşullar ve değişen yaşam biçimlerine rağmen icra etmeyi sürdürüyor.

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