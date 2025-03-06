At merakı çiftlik sahibi yaptı! Gelen konuklarına da at binme eğitimi veriyor

Çiftliğin bölge halkınca sevildiğini dile getiren baba Demirkıran, "İnsanlara bunun iyi bir aktivite olabileceğini, kadınların bunu çok rahat öğrenebileceğini göstermek için bir çiftlik kurduk. Kızımın bir şeyler yapıyor olduğunu görmek gurur verici. Rümeysa kafaya koyduğunu yapabilen biri. Kızımın bu noktadaki kabiliyeti ve kendine olan öz güvenini bildiğim için bunun üstesinden gelebileceğine emindim. Benden daha önce ata binmeyi öğrendi, bu gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.