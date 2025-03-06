At merakı çiftlik sahibi yaptı! Gelen konuklarına da at binme eğitimi veriyor

Burç Akpınar köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki Rümeysa Demirkıran'ın atlara olan ilgisi, 7 yaşında gittiği çiftlikte ata binmesiyle başladı. At videoları izleyerek büyüyen kızının bu sevgisini gören babası Ayhan Demirkıran, kızına "Şahba" isimli at aldı.
Kurduğu çiftlikte müşterilerine at binmeyi öğreten Rümeysa Demirkıran, AA muhabirine, at sevgisinin gün geçtikçe daha da arttığını söyledi.
"Günlük 8-9 saat ata binen bir insanım"
Attan düştüğü için bir operasyon geçirdiğini, hastaneden gelir gelmez ilk olarak atını görmek istediğini anlatan Demirkıran, "O beni mutlu ediyor, bana acımı unutturuyor. Ben günlük 8-9 saat at binen bir insanım, sabah uyandığımda kahvaltıdan sonra direkt at biniyorum. Müşterilerimizi götürüp onlarla ilgileniyoruz. Bazen kendim kulaklığımı takıp atımla birlikte dağa çıkıyorum." diye konuştu.
Çiftliğin bölge halkınca sevildiğini dile getiren baba Demirkıran, "İnsanlara bunun iyi bir aktivite olabileceğini, kadınların bunu çok rahat öğrenebileceğini göstermek için bir çiftlik kurduk. Kızımın bir şeyler yapıyor olduğunu görmek gurur verici. Rümeysa kafaya koyduğunu yapabilen biri. Kızımın bu noktadaki kabiliyeti ve kendine olan öz güvenini bildiğim için bunun üstesinden gelebileceğine emindim. Benden daha önce ata binmeyi öğrendi, bu gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.