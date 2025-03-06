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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Mart 2025 Perşembe 13:03 |

At merakı çiftlik sahibi yaptı! Gelen konuklarına da at binme eğitimi veriyor

Gaziantep'te yaşayan Rümeysa Demirkıran, çocuk yaşta atlara duyduğu sevgiyle çiftlik kurdu.

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