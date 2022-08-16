Assos kazısında yeni bulgu! 2 bin 200 yıl sonra ortaya çıktı

Almanya'nın bazı üniversitelerinden gelen bilim insanları ve akademisyenlerle 30 kişilik bir ekibin kazıda görev aldığını kaydeden Arslan, "Kış mevsiminde arazi çalışma şartları biraz ağır olduğu için daha önce bulmuş olduğumuz arkeolojik materyalleri belgelendirme çalışmalarına devam ettik. Bunun yanı sıra özellikle kentin kuzeyindeki surların restorasyonu için hazırlıklar yaptık. Yaz aylarının gelmesiyle arazideki aktif çalışmalarımız başladı. Antik kentte farklı alanda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Büyük ölçekteki bu alanda 14 odayı kazdıklarını, daha kazılacak çok oda bulunduğunu bildiren Arslan, "Bu kompleks odalardan birinde çalışmaya yeniden başladık. Döneme ait önemli bulgular elde edeceğimizi düşünüyorum. Kazılardaki ikinci çalışma alanımız ise kentin eğitim kurumları arasında yer alan ve oldukça iyi korunmuş, Helenistik Çağ'daki gymnasium yani o dönemin lisesi diyebileceğimiz bir yapı." dedi.

Sarnıçların önünde ulaştıkları çeşme yapısı hakkında bilgi veren Arslan, şöyle konuştu:

"Agoranın doğu kenarındaki kalıntının uzun yıllardır işlevi bilinmiyordu. Geçen yıl bu yapıda çalışmalar başladı. Bu yıl halen devam ediyor. İlk tespitlerimize göre, görkemli bir çeşme yapısı olduğunu öğrendik. Assos'ta çok sayıdaki sarnıçları biliyoruz ancak anıtsal bir çeşme yapısına ilk defa rastlıyoruz. Kent mimarisi açısından oldukça önemli bir yapı. Arazi dışında da yine bulunan eserlerin istatistikleri, çizimleri ve restorasyon çalışmaları devam etmekte. Milattan önce 2. yüzyılda inşa edildiğine göre yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesinde inşa edilmiş bir çeşmeden söz ediyoruz."