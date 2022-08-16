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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 12:02

Assos kazısında yeni bulgu! 2 bin 200 yıl sonra ortaya çıktı

Antik tiyatrosu, agora, nekropol ve surlarıyla kültürel miras ve zenginlikleri barındıran Assos'ta Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık çeşme yapısı kalıntıları bulundu.

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