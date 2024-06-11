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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 15:12

Asırlık türbenin içinde bulundu! Jandarma tarafından güvenlik güçleri yerleştirildi

Şeyh Ali Segirka'nın Türbesi'nin restorasyon sırasında şans eseri 3 mezar bulundu.

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