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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 13:04 |

Asırlık köy geleneği yaşatılıyor! Erzincan'da 'Herfene Geceleri'

Erzincan Bahçeliköy'ün asırlık geleneği 'Herfene Geceleri' gelecek kuşaklara aktarılıyor.

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