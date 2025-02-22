Asırlık köy geleneği yaşatılıyor! Erzincan'da 'Herfene Geceleri'

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Bahçeliköy'de asırlık geleneği yaşatmak isteyen yöre halkı, muhtarlığın da desteğiyle unutulan kültürü yeniden köyde uygulamaya başladı.
Köyde birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayan gelenekle hoşça vakit geçiren köy halkı, bu kültürlerini nesilden nesle aktarmayı hedefliyor.
Haftada bir gün buluşarak aynı zamanda sosyalleştiklerini ifade eden Terzioğlu, şöyle konuştu:
"Burada köyün problemlerini de tartışıyoruz. Yine tarımla uğraşan ve bu konuda tecrübeli olan ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız bilgilerini paylaşıyor, ayrıca fasıl yapıyoruz ve bununla beraber arkadaşlıklarımız da gelişiyor. Hem geleneksel oyunlarımızı, töremizi yaşatmaya çalışıyoruz hem de arkadaşlıklar burada pekişiyor. Yine gençlerimizi bir araya getirerek yöremize ait halk oyunlarını çalışıyoruz. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Biz yaşlandık ama inşallah bundan sonra arkadaşlarımız da bu geleneği devam ettirir."
Yaklaşık 50 yıldır bu geleneğin uygulanmadığını anlatan Sonat, "Biz de arkadaşlarımızla birlikte bunu tekrar canlandırmak istedik. Tüm bunların bu noktaya gelmesi için bütün arkadaşlarımız destek verdi." dedi.
Teknolojiden uzak, eski günleri yad ettiklerini söyleyen Özker, "Sadece burada çalmak değil geçmişimizi, büyüklerimizi, burada yaşayanları yad etmek bile insanı iç dünyasından böyle maziye götürüyor. Ben tüm gençlerimizin ve kardeşlerimizin buradaki geleneklerin devam etmesi yönünde gayret göstereceklerine inanıyorum." diye konuştu.