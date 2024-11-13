Asırlar sonra yeniden gün yüzüne çıkarıldı! Selçuklu döneminin güç sembolü

Farklı müzeler ile bazı özel koleksiyonlarda araştırmalar yaptıklarını belirten Erkal, "3 yıllık araştırmanın sonunda eşsiz bir yüzük koleksiyonu oluştu. Selçukluların Antalya'da çok önemli izleri var. Bu yüzüklerin Antalya'da hayat bulmasının bu nedenle anlamı da büyük. Alanya'ya ismini vermiş, Antalya Kaleiçi'ndeki yazıtlarda 'Burası bizim yurdumuzdur' yazdıran Alaaddin Keykubat'ın mühür yüzüğünün de yer aldığı koleksiyonu Türk halkıyla buluşturacağız için çok mutluyuz" dedi.