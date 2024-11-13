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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 14:12

Asırlar sonra yeniden gün yüzüne çıkarıldı! Selçuklu döneminin güç sembolü

Selçuklu dönemine ait yüzüklerin ölçüleri belirlendikten sonra, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojileri bölümü, Alaaddin Keykubat'ın da kullandığı mühür ve vekaletname yüzüğüyle birlikte 16 adet tarihi yüzükten oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Asırlar sonra gün yüzüne çıkarılan ve Türk kültüründe 'gücün simgesi' olarak bilinen yüzüklere ilgi büyük.