Aşırı sıcaklar camı çatlattı! Seyir Terası ziyarete kapatıldı

<p>Kazdağları'nda Şahin Deresi Kanyonu'nda bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası, aşırı sıcaktan dolayı zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.</p><br><p>Bölgede sıcaklığın 42 dereceye ulaştığı bildirildi.</p><br><p>Cam seyir terasının uzman ekipler incelemelerini tamamlayana kadar kadar kapalı olacağı öğrenildi.</p><br><p>Tesisin teknik ekiplerin raporları doğrultusunda önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.</p><br><p>Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, cam seyir terasının, uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.</p><br><p>Odabaş, cam seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.</p><br>