  • $33,0224
  • 35,9909
  • 2551.97
  • 11221.9

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:32

Aşırı sıcaklar camı çatlattı! Seyir Terası ziyarete kapatıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü çatladı. Seyir terası önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı