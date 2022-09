Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı! Vatandaşlar tedirgin

3 / 6



"BU DURUMU HER SENE YAŞIYORUZ"





Asi Nehri'nin kentin can damarı olduğunu söyleyen Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, "Her sene biz bu hadiseyi yaşıyoruz. Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Şu an sadece kefal balık türünün ölümünün gerçekleştiğini görüyoruz. Sazan ve diğer tür balıklar daha dayanıklı olduğu için bu kimyasala maruz kalsa da bir şekilde kendini kurtarıyor" dedi.