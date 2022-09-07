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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 15:21

Asi Nehri'nde toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı! Vatandaşlar tedirgin

Asi Nehri'nin Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları tedirgin eden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

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