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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 14:44

ASELSAN depremin yaralarını sarmak için afet bölgesinde

ASELSAN, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak süratle Hatay'da 600 yatak kapasiteli çadır kent ile ASELSAN Afet ve Lojistik Merkezi'ni kurdu.

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