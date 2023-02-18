ASELSAN depremin yaralarını sarmak için afet bölgesinde

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Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, depremlerin etkili olduğu bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlıyor.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge halkı kalıcı konutlarına yerleşene kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm desteği sunacaklarını söyledi. Görgün, "Yaşanan bu süreçte aklımız ve gönlümüzle insanımızın yanında olmaya, yaraları kalıcı şekilde sarmaya aralıksız destek olacağız." dedi.

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Savunma sanayisinde görev yapmanın bir gereği olarak seferberlik durumu için en hazırlıklı şirket olduklarını vurgulayan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasında, deprem bölgesine yönelik pek çok yardım yapıldı. Depremin ilk anından itibaren ASELSAN mühendis ve teknisyenleri yardım kolilerini paketlemek için 3 vardiya gönüllü olarak görev aldı. Ayrıca ASELSAN olarak deprem bölgesinde yaşam alanları dahil tüm yardımlar için 100 milyon lira destek aktarma kararı alındı."

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Görgün'ün verdiği bilgilere göre, deprem bölgesinde görev yapan devlet kurumları için haberleşme cihaz ve sistemleri, termal kameralar, güneş enerjili kamera sistemleri, yaka kameraları, solunum cihazları gibi ASELSAN ürünleri ilgili ekiplere teslim edildi.

ASELSAN'ın bölgeye vermiş olduğu teknik destekleri koordine etmek için çok sayıda çalışanı da sahada görevlendirildi.

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Jandarmayı JEMUS konuşturdu

Depremlerde birçok haberleşme altyapısı işlevsiz kalırken, ASELSAN mühendisleri tarafından Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığıyla geliştirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) önceki birçok afet durumunda olduğu gibi yine kesintisiz ses ve veri haberleşmesi hizmeti vermeyi sürdürdü.

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Depremin olduğu ilk dakikalardan itibaren, JEMUS Telsiz altyapısı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin ilk müdahaleleri için etkin kullanıldı. Özellikle arama-kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu, ambulansların sevki ve asayişin sağlanması için telsiz haberleşmesi önemli bir iletişim ortamı sağladı. Arama, kurtarma faaliyetlerinde AFAD, UMKE, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğünden binlerce personelin yanı sıra 55 binden fazla jandarma da görev aldı.

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JEMUS Telsiz altyapısında yer alan tekrarlayıcı merkezleri, 9 şiddetindeki depreme karşı dayanıklı inşa edildi. Sistem, elektrikler kesildiğinde dahi 40 gün süreyle çalışabilecek şekilde tasarlandı. Tekrarlayıcı merkezlerinin imkan ve kabiliyetleri ile daha önce yaşanan pek çok doğal afette olduğu gibi deprem bölgesinde yer alan 93 tekrarlayıcı merkezi eksiksiz çalışmaya devam etti.

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Arama-kurtarma çalışmalarına kamera desteği

Sahada olan olayları yüksek video çözünürlüğü ile kaydetme imkanı sunan ASELSAN yaka kameraları depremin hemen ardından afet bölgesine gönderildi. Bu kameralar Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından güvenliği sağlama faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldı. Şu ana kadar 4 binden fazla yaka kamerası bölgedeki personele dağıtıldı. Yaka kameraları aparatları ile güvenlik güçlerinin kıyafetlerine takılarak kullanıldı ve olaylara müdahale edilirken aynı zamanda görüntü almalarına olanak sağlandı. Ayrıca yaka kameralarına takılabilen mikrotermal kameralar ile arama-kurtarma faaliyetlerine katılan personelin ısı farkı tespit etmesine yardımcı olundu.

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Bu amaçla göçük altındakilerin bilincinin kapalı olabileceği, konuşarak ses ile durumunu anlatamayacağı/duyuramayacağı veya ortamın karanlık olabileceği, havanın soğuk olması nedeniyle 37 derece sıcaklıktaki canlı insan bedeninin termal kamerayla kolayca ayrıştırılabileceği değerlendirildi. Bu doğrultuda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma için geliştirilen giyilebilir kameralara eldeki mikro termal kameraların uyumlandırılması için gereken yazılım hızlıca hazırlandı. ASELSAN kurtarma ekibi, termal kamera desteğiyle AKUT ekipleriyle beraber ısı akışını takip ederek Mehmet Düzgün'e canlı ulaştı ve enkazdan çıkardı. ASELSAN'ın termal kamera setleri halen farklı arama kurtarma çalışmalarında kullanılıyor.