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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 09:19

Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağış sele neden oldu! Su taşkınları yaşandı

Arhavi'de meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında bazı bölgelerde mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı.

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