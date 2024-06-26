Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağış sele neden oldu! Su taşkınları yaşandı

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Arhavi Belediyesi ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle birçok noktada taşkınları kontrol altına aldı. Özellikle Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan olayda bir araç, belediye personellerinin hızlı müdahalesi sayesinde suyun altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Kapisre Deresi'nde herhangi bir yükselme meydana gelmediği gözlemlendi.

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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde taşkınların önlendiğini belirtti. Başkan Ataselim, "Birçok noktadaki taşkınların önlenmesi için gerekli tespitler yapıldı ve en kısa sürede taşkınları önlemek amacıyla çalışmalar başlatılacak" dedi.

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Olay yerlerinde güvenliği sağlamak amacıyla Arhavi Emniyet Müdürlüğü ekipleri de devriye gezerek güvenliği sağladı. Emniyet ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi, halkın güvenliğini koruma adına büyük bir katkı sağladı.