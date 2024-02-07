Artvin'de sağanak yağış sele neden oldu! Borçka'da 4 bina tahliye edildi

Aşırı yağışlar, Borçka'ya bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sele neden oldu.

Derenin taşması sonucunda bazı ev ve iş yerlerinin zemin katları sularla kaplandı.

Göle dönen caddelerde park halinde bulunan araçlar sulara gömüldü. Bölgeye ekipler sevk edilirken, AFAD ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda tedbir amaçlı 4 binada yaşayan 13 hane taliye edildi.

Bazı vatandaşlar kendi imanlarıyla camiden çıkarken bazıları da pencerelerden iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

Derenin taşmasıyla Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu.

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Sel sularının zarar verdiği iş yeri sahibi Yahya Özdemir, "Bu akşam ki afetten biz de etkilendik. İş yerimize su doldu. Müşterilerin arabaları kendi şahsi arabalarımız, dükkandaki malzemeler, kerestemiz yaklaşık 10 araba içerde." ifadelerine yer veri.