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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 09:40

Artvin'de sağanak yağış sele neden oldu! Borçka'da 4 bina tahliye edildi

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, yollar göle döndü, araçlar hasar gördü. 4 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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