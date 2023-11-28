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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 17:04

Artvin'de dev dalgaların vurduğu balıkçı barınağı! Hasar tespitine başlandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde fırtınada büyük hasar gören balıkçı barınağında suların çekilmesi ile hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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