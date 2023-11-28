Artvin'de dev dalgaların vurduğu balıkçı barınağı! Hasar tespitine başlandı

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Artvin'de önceki gün başlayan şiddetli yağış bazı bölgelerde heyelanlara neden olurken, fırtınada dev dalgalar sahil bandındaki karayolu ve balıkçı barınağında hasara yol açmıştı.

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Dalgakıranları aşan dev dalgalar ile Kemalpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağındaki barınaklar yıkılmış, bazı tekneler batmıştı.

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Deniz suyunun çekilmesiyle felaketin boyutu ortaya çıktı. Geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, ekmek teknelerini kurtarmak için seferber oldu. Dalgıçlar ve vinç yardımıyla tekneler çıkartılarak, tamir için atölyelere çekildi.

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Kemelpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Saim Çakıcı, "Büyük bir afet yaşadık. 56 yaşındayım, 10 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. Ama dünkü gibi afet ilk defa gördüm. 3 kayığımız battı. Zararımız çok, bir barakamız zarar gördü. Devlet büyüklerimiz aradı sağ olsunlar. Hasar tespit çalışması yapıldı. Zararımız büyük, karşılanması talebinde bulunuyoruz" dedi.

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Teknesi batan balıkçı Erkan Kocal ise, "Balıkçı barınağında benim teknem battı. Dört çocuğum var, bu işle ailemi geçindiriyorum. Ağım, her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı" ifadelerini kullandı.

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