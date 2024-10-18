Arslantepe'de sur kapısının izi sürülüyor! UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda 8 senedir çalıştığını ve 4 yıldır kazı başkan yardımcılığı yaptığını dile getiren İndere, şöyle konuştu:





"Bu yıl Bakanlığımız burada bir Türk koordinasyon kazısı devam etsin istedi. Biz bu proje kapsamında bir deneme yapıyoruz. Alanın güneyinde erken bronz çağı duvarı var, bir sur koruma duvarı var. Bu sur duvarı 10-15 sene önce varlığını göstermiş, ortaya çıkmıştı. Fakat bunun kapısını bulamamıştık. Bu sene yine ortak düşünceyle Koordinatör Başkanımız Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Tekin ve Arslantepe İtalyan ekip başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, ortak bir karar alarak bu erken bronz sur duvarının devamını, yani bunun doğuya doğru yönelen tarafını bulma fikriyle, öyle bir amaçla ortaya çıktılar. Bu amaç doğrultusunda buralarda bir giriş kapısı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden aslında biz bunu arıyoruz. Şu anda bu Türk koordinasyon kazısının amacı bu sur duvarının kapısını bulmak."