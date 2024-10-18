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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 13:01

Arslantepe'de sur kapısının izi sürülüyor! UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün güneyinde yürütülen çalışmalarda erken bronz çağına ait sur kapısını bulmak için kazı yapılıyor.