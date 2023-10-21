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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 11:48

Arkeologlar Trakya'daki medeniyetlerin izlerini arıyor! Kazılar 2000 yılında başlatıldı

Tekirdağ'daki Perinthos ve Heraion-Teikhos antik kentlerindeki kazılarla Trakya'daki medeniyetlerin izleri ortaya çıkarılıyor.

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