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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:42

Arkadaşlarını düğüne masa tenisi oynayarak davet etti

Edirneli masa tenisi hakemi Recep Akın Uz, nişanlısı Ayşe Tintiş ile düğün törenleri öncesi spor salonunda masa tenisi oynayıp arkadaşlarına davette bulundu.

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