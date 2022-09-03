Arıcıların beyaz bal şaşkınlığı! İlk defa karşılaştılar

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Çetin, "Sezonumuz çok iyi geçti. Bu sene üretimlerde farklı bir durum ortaya çıktı. Beyaz bal üretimi oldu. Hangi kovandan oldu bunu fark edemedik. Kristalize olmuş bal değil. Tamamen doğal orijinal beyaz bal. Dededen babadan balcıyız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Muhtemel çiçekten kaynaklandığını düşünüyoruz. Analiz yaptırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.