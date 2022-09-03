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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:47

Arıcıların beyaz bal şaşkınlığı! İlk defa karşılaştılar

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi'nde arıcılık yapan İsmail Çetin, sağım döneminde karşılaştığı beyaz bal karşısında büyük bir şok yaşadı.

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