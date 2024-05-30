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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 14:27

Ardahan'daki Şeytan Kalesi doğaseverleri ağırlıyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi, karların erimesiyle doğaseverleri ağırlamaya başladı. Kayalıkların zirvesinde yer alan kaleyi ziyaret etmeye başlayan doğaseverler, tarihi yapının bulunduğu bölgedeki kanyonda doğada yürüyüş de yapıp güzel zaman geçiriyor.

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