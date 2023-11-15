Ardahan'da fil alarmı! Bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdü

Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.
VALİ ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.