  • $28,6796
  • 31,2059
  • 1815.93
  • 7729.22

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 09:13

Ardahan'da fil alarmı! Bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdü

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri de bölgeye giderek fili aramaya başladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten ise kentte fil görüldüğü iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.