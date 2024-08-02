Ardahan'da coğrafi işaretli bal hasadı başladı! 1 kilosu 1000 TL

Evliyaoğlu, Bal sezonunda yağışların etkili olması nedeniyle bal veriminin yüzde 20 azalmasına neden olduğunu, fakat yağışlara rağmen yine de önceki yıla oranla bal rekoltesinde büyük artış yaşanacağını söyledi.





Evliyaoğlu, ''2024 yılı hasat dönemimiz başladık. Yaklaşık olarak bir buçuk ay önce koymuş olduğumuz ballıkları yeni çekiyoruz. Şu anda çerçevenin 3'te 2'si sırlanmış durumda.