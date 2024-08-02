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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 11:40

Ardahan'da coğrafi işaretli bal hasadı başladı! 1 kilosu 1000 TL

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu: 'Ardahan'da hasat dönemi 10 Ağustos'a kadar sürecek. Yaklaşık yüzde 80'lik bal verimi bekleniyor'