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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 11:19 |

Ardahan ve Kars'ta kar yağışı: İlçe beyaz örtüyle kaplandı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

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