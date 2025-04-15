Ardahan ve Kars'ta kar yağışı: İlçe beyaz örtüyle kaplandı!

<p> Ardahan ve Kars'ta etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.</p><br><p>Ardahan'da etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.</p><br><p>Araçların üzeri ve arazilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava etkisini gösteriyor.</p><br><p>Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı büyük tonajlı araçlar yolda kaldı.</p><br><p><b>Kars</b></p><p>Kars'ta gece etkisini artıran kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.</p><br><p>Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.</p><br><p>Karla kaplanan Kars Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.</p><br><p>Sarıkamış'ta da gece başlayıp aralıklarla etkili olan yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.</p><br><p>Sarıçam ağaçları, bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar, ev, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.</p><br><p>Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.</p><br><p>Öte yandan, ilçede yaban ördekleri ve kızıl tilkinin arazide yiyecek araması görüntülendi.</p><br><p>Vatandaşlardan Furkan Turut, kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır kar yağıyor, kışın yağan kardan çok yağdı. Kış geri geldi, bakalım ne olacak." dedi.</p><br>